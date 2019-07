Scontro tra auto e tir alle curve di Palese, una persona ferita: rallentamenti e traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, all'altezza delle curve di Palese della tangenziale di Bari, a causa di uno scontro avvenuto tra un tir e un'autoverttura. L'incidente si è verificato attorno alle 9.10, in direzione sud. Una persona è rimasta ferita in modo non grave.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale pe ri rilievi e personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte. Forti rallentamenti verso Brindisi in un tratto cruciale e pericoloso della Statale 16.