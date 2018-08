Scontro tra tir in Emilia Romagna: muore camionista barese

Un autotrasportatore originario della provincia di Bari è morto in un incidente avvenuto alla vigilia di Ferragosto in provincia di Ferrara. Bartolomeo Nitti, 62 anni, di Triggianello, alla guida di un camion, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un altro mezzo pesante, avvenuto sulla strada statale Romea.

L'uomo era alla guida di un mezzo pesante che trasportava fusti di birra quando un camion che procedeva nella direzione opposta, carico di sabbia, ha improvvisamente invaso la sua corsia di marcia, pare a causa della rottura di un pnemautico, in seguito alla quale il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante. Per il 62enne di Triggianello non c'è stato nulla da fare. Gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'altro camion.