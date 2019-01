Statale 100, principio di incendio a bordo di un'auto: chiuso svincolo per Casamassima

Vigili del fuoco in azione questa mattina sulla statale 100. I pompieri sono intervenuti per domare un principio di incendio che ha interessato un'auto, sulla carreggiata in direzione Taranto, in corrispondenza dello svincolo per Casamassima.

Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, ma in attesa dell'intervento del carro attrezzi per la rimozione del veicolo, lo svincolo per Casamassima - utilizzato anche per raggiungere il centro commerciale Auchan - è stato temporaneamente chiuso al traffico. Attraverso la propria pagina Fb, il parco commerciale Auchan invita i clienti ad utilizzare l'uscita successiva o precedente.