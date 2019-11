Scontro tra auto sulla statale 100, vettura si ribalta: tre feriti

Incidente nel pomeriggio sulla statale 100, in direzione Taranto, in prossimità di Triggiano. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate: una delle due vetture coinvolte nell'impatto si è ribaltata.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state coinvolte dagli operatori del 118: le loro condizioni, secondo quanto si è appreso, non sarebbero comunque gravi. Sul posto sono intervenuti anche vigli del fuoco e carabinieri. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con alcuni disagi alla circolazione.