Tragico incidente sulla statale 100: auto impatta contro guardrail dopo tamponamento, muore una donna

Avrebbe perso il controllo dell'auto dopo un tamponamento, sbandando e impattando contro il guardrail. Tragico incidente nella notte sulla statale 100. Una donna barese di 45 anni ha perso la vita in seguito ad un impatto tra due autovetture avvenuto in direzione Taranto, subito dopo l'uscita Valenzano-Capurso.

E' accaduto poco dopo l'una. A perdere la vita una 45enne residente a Bari, alla guida di una Citroen C3. La donna viaggiava sola alla guida della sua utilitaria, che per cause ancora da accertare sarebbe stata tamponata da una Renault Clio, condotta da una 28enne. Quest'ultima è rimasta ferita ed è ricoverata - ma non sarebbe in pericolo di vita - presso l'ospedale 'Di Venere'.

Secondo una prima ricostruzione, dopo il tamponamento la donna avrebbe perso il controllo della sua auto, che avrebbe sbandato in una serie di testacoda, sbattendo contro il guardrail. Nel terribile impatto la donna è stata sbalzata sull'asfalto. Inutili purtroppo i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, cui sono affidate le indagini sull'incidente. La 28enne alla guida della Clio è stata sottoposta ai test per verificare l'assunzione di alcol o droghe, entrambi risultati negativi.

(foto di repertorio)