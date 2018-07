Scontro auto-camion sulla statale 16: rallentamenti in direzione sud

Un incidente sta provocando rallentamenti sulla statale 16, in direzione sud, tra Japigia e Torre a Mare.

L'impatto, che ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante, è avvenuto poco prima di Torre a Mare, in corrispondenza della stazione di servizio Esso. Al momento non si conosce la dinamica dell'accaduto: non ci sarebbero comunque feriti. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia stradale. La presenza dei mezzi incidentati a margine della strada, in attesa delle rimozione, sta provocando qualche rallentamento.