Incidente sulla statale 16: rallentamenti all'altezza di Palese

Alcuni rallentamenti si registrano in serata sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza dei curvoni di Palese.

A provocare i disagi un incidente che avrebbe coinvolto una sola auto: per cause da accertare il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo di traverso sulla carreggiata. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. La strada è stata liberata dal mezzo incidentato e la situazione del traffico sta tornando alla normalità.