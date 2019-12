Incidente e traffico in tilt sulla statale 16: rallentamenti e code all'altezza di Carrassi

Scene di quotidiani disagi sulla statale 16 a Bari. Un incidente, avvenuto sulla carreggiata in direzione sud, sta provocando code e rallentamenti tra Poggiofranco e Carrassi.

Sarebbero due le auto coinvolte in un tamponamento, avvenuto all'altezza dello svincolo per Carrassi. Non risulterebbero feriti ma sono state inevitabili le ripercussioni sul traffico.