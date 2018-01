Doppio incidente sulla statale 16: traffico bloccato e code in direzione sud

Traffico in tilt e lunghe code sulla statale 16 in direzione sud. La ripresa della 'routine' dopo il periodo festivo comincia all'insegna dei disagi per gli automobilisti.

A creare ingorghi e rallentamenti due incidenti, che si sono verificati nella prima mattinata nel raggio di pochi chilometri, nel tratto tra Carrassi e Poggiofranco. In entrambi i casi, sarebbero stati coinvolti mezzi pesanti e auto, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti. Pesanti invece le ripercussioni per il traffico.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale. Al momento il traffico è ancora congestionato, con code di alcuni chilometri. Si lavora per la rimozione dei mezzi e per ripristinare le normali condizioni di viabilità.

