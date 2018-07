Lavori sulla statale 16, rallentamenti e code in direzione sud

Nessun incidente segnalato dalla polizia stradale: a causare rallentamenti e code questa mattina sulla statale 16, in direzione sud, sarebbero - come già accaduto nei giorni scorsi - i lavori in corso sulla sede stradale. La presenza del cantiere sta provocando un restringimento della carreggiata con relativi rallentamenti alla circolazione in particolare nel tratto tra lo svincolo della statale 100 e Japigia.

Altri rallentamenti, legati al traffico intenso, sono segnalati dalla stradale all'altezza dell'uscita di via Napoli, sempre sulla statale 16.