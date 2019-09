Doppio incidente sulla statale 16: due feriti in codice rosso a Japigia, auto si ribalta a Palese

Ancora incidenti sulla statale 16. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio due sinistri hanno mandato in tilt il traffico sulla tangenziale.

In direzione nord, all'altezza di Japigia, in corrispondenza del tratto interessato dai lavori del nodo ferroviario, due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice rosso: si sarebbe trattato di un tamponamento tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio i due motociclisti, soccorsi dal 118: al momento non si conoscono le loro condizioni.

Un incidente si è verificato anche in direzione sud, all'altezza dei 'curvoni' di Palese: qui un'auto si è ribaltata finendo fuori strada. Feriti, pare in maniera non grave, i tre occupanti della vettura.

Sul luogo dei due sinistri, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico: al momento, comunque, la viabilità sta tornando alla normalità.