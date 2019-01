Furgone contro mezzo Anas sulla statale 16: quattro feriti

Incidente questa mattina, intorno alle 7.30, sulla statale 16, in direzione Brindisi, all'altezza dell'hotel Barion. Per cause ancora da accertare, un furgone è finito contro mezzo Anas, impegnato in lavori di manutenzione.

Quattro persone sono rimaste ferite, in maniera non grave. Sul posto, oltre al personale del 118, la polizia stradale. Il traffico ha subito ripercussioni, con la formazione di code e rallentamenti.