Scontro tra mezzi pesanti e auto sulla statale 16: incidente all'altezza di Monopoli, strada chiusa

Tre mezzi pesanti e un'auto sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto in tarda mattinata sulla statale 16, all'altezza di Monopoli, in direzione Bari.

Ancora da accertare la dinamica dell'impatto, in cui sono rimaste ferite due persone. Il tratto interessato dall'incidente è stato provvisoriamente chiuso in corrispondenza del Km 851,000. Il traffico al momento viene deviato in corrispondenza dello svincolo di Capitolo al km 851,200 con rientro al km 849,000.

Sul posto è presente il personale Anas, 118, Carabinieri, e Polizia Stradale per gli accertamenti del caso e per ripristinare la transitabilità appena possibile.