Scontro tra auto sulla statale 16: traffico rallentato e code all'altezza di Palese

Traffico congestionato e code questa mattina sulla statale 16, all'altezza di Palese, in direzione sud. A provocare i disagi un incidente, verificatosi a circa due chilometri dall'uscita per Palese.

Nello scontro sono rimaste coinvolte più auto: secondo le prime informazioni raccolte non ci sarebbero feriti. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in un orario di punta per gli spostamenti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.