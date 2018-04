Scontro tra furgone e auto sulla statale 16: traffico deviato in direzione Foggia

Statale 16 momentaneamente chiusa al traffico all'altezza dello svincolo per San Giorgio, in direzione Foggia. A provocare i disagi lo scontro tra un furgone e due veicoli. L'incidente non ha provocato feriti ma sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico, deviato verso la viabilità locale all'altezza dello svincolo per San Giorgio. Nel tratto si registrano code. Sul posto personale Anas e polizia stradale.