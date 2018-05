Scontro tra tir all'altezza di San Giorgio: traffico bloccato sulla statale 16

Traffico paralizzato sulla statale 16 in direzione nord, e circolazione a rilento anche sulla carreggiata in direzione sud. A causare i disagi un incidente che si è verificato all'altezza dello svincolo per San Giorgio-Triggiano, in direzione Foggia: tre tir sono rimasti coinvolti in un tamponamento, a quanto pare senza feriti.

Pesanti i disagi per la circolazione: rallentamenti sarebbero registrati anche sulla carreggiata non interessata dall'incidente. Sul posto la polizia stradale.