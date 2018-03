Doppio incidente sulla statale 16: traffico rallentato e code in direzione nord

Traffico rallentato e code sulla statale 16 in direzione nord. Comincia così la mattinata per gli automobilisti in tangenziale, a causa di due incidenti che si sono verificati sulla strada.

Il primo, un tamponamento tra tre auto, è avvenuto poco prima di Poggiofranco, all'altezza del distributore IP. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma inevitabili le ripercussioni sul traffico. Il secondo incidente si è registrato, sempre in direzione nord, all'altezza dei 'curvoni' di Palese. Anche in questo caso si sarebbe trattato di un tamponamento. Due i feriti - in maniera lieve - soccorsi dal 118. In entrambi i casi sul posto è intervenuta la Polizia stradale.