Spaventoso incidente stradale sulla Statale 16: violento impatto a 500 metri dall'uscita di Torre a Mare

Incidente stradale intorno alle 19.45 sulla Statale 16 a circa 500 metri dall'uscita di Torre a Mare sulla carreggiata nord direzione Bari. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, il conducente di un'auto ha terminato la sua corsa al centro della strada non prima però di aver urtato contro il muro che delimita le due direzioni, probabilmente per via dell'impatto contro un'altra auto.. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto, insieme agli operatori dell'Anas anche un'ambulanza del 118.