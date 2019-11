Tragedia sulla statale 16: travolto da un'auto mentre cerca di attraversare a piedi, morto un uomo

Tragico incidente nella serata di mercoledì 27 novembre sulla statale 16. Un uomo è morto travolto da un'auto mentre probabilmente cercava di attraversare a piedi la tangenziale all'altezza dello svincolo per Torre a Mare-Noicattaro, in direzione sud.

La vittima è un cittadino straniero di 36 anni. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, e la polizia stradale. Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni del caso e le auto sono state deviate verso l'uscita di Torre a Mare.