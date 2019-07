Tamponamento e code sulla statale 16, traffico intenso in direzione sud

Un tamponamento verificatosi in direzione sud, all'altezza di Japigia, ha provocato code e rallentamenti questa mattina sulla statale 16. Nello scontro, che avrebbe coinvolto tre vetture, non ci sono stati feriti, ma pesanti sono state le ripercussioni sul traffico.

Al momento, secondo quanto segnalato dal servizio Viabilità del sito Anas, il traffico risulta comunque intenso in alcuni tratti, come lo svincolo per la Statale 100, probabilmente all'elevato volume di spostamenti verso il mare e le località di vacanza.