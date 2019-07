Scontro tra tre veicoli sulla Statale 98 nel Barese: una persona ferita, traffico in tilt

Una persona è rimasta ferita, questa mattina, nel corso di un incidente avvenuto sulla Statale 98 all'alteza di terlizzi, nel Barese. Coinvolti tre veicoli, tra cui due auto e un 'tre ruote' del tipo Ape. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi. Il ferito è stato soccorso da personale del 118. Rallentamenti e traffico in tilt lungo la strada, nel tratto interessato dall'incidente