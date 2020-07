Morto in un incidente in moto a 21 anni, lacrime e dolore per Stefano: lavorava come pizzaiolo ad Alberobello

Lavorava come pizzaiolo in una pizzeria di Coreggia (frazione di Alberobello) Stefano L'Abate, il ragazzo di 21 anni, originario di Fasano, morto domenica pomeriggio in un tragico incidente in moto avvenuto sulla provinciale Monopoli-Alberobello. Secondo una prima ricostruzione, Stefano, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto con doppie curve, finendo rovinosamente in un fondo agricolo. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Sulla pagina Fb di 'Casa Rotolo', locale in cui il 21enne lavorava da quasi un mese, un nastrino nero in segno di lutto e il dolore per la sua improvvisa scomparsa: "Ieri pomeriggio nel mortale incidente avvenuto sulla s.p. Monopoli - Alberobello è rimasto coinvolto il nostro piccolo ma amatissimo pizzaiolo Stefano. Da quasi un mese era parte integrante del nostro staff. Siamo tutti increduli per la terribile notizia. Non vogliamo aggiungere altro. Ci uniamo nel silenzio alla sua intera famiglia. Ciao Stefano".

(foto Fb)