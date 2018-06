Tir sversa olio sulla Strada statale 96: strade chiuse e traffico in zona Stanic

Pomeriggio di disagi per gli automobilisti che stanno transitando sulla Strada statale 96, arteria che collega Altamura a Bari. Intorno alle 15, infatti, un tir che trasportava olio ha perso una parte del carico sulla strada, rendendo pericolosa la circolazione dei veicoli. Lo sversamento sarebbe avvenuto nelle vicinanze del capoluogo, a pochi passi dall'incrocio che porta al centro commerciale Trony.

Sul posto è subito intervenuta la polizia municipale, che ha deviato il traffico da via Bruno Buozzi e dalla vicina strada Glomerelli sulla tangenziale, per permettere le operazioni di pulizia del manto stradale. Operazioni ancora in corso su strada Glomerelli, mentre via Bruno Buozzi è al momento riaperta al traffico, come spiegano dal Comando di Polizia municipale. Si segnalano comunque lunghe code di veicoli sulla tangenziale.

Ultimo aggiornamento: 6/06/2018, ore 17