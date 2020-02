Triplo incidente stradale sulla Statale 16: traffico in tilt e code in direzione Nord

Tre incidenti nel giro di pochi km, tutti in direzione Foggia, hanno mandato in tilt il traffico questa mattina sulla statale 16, con code e rallentamenti.

Si tratta di tre tamponamenti, tutti senza feriti, che stanno tuttavia provocando inevitabili disagi al traffico. Il primo incidente si è verificato all'altezza di Japigia: al momento, un veicolo è fermo sulla corsia di sorpasso in attesa dei rilievi e della successiva rimozione. Sul posto polizia stradale e Anas. La Polizia locale segnala in particolare rallentamenti dallo svincolo per Japigia a quello per San Pasquale/via Amendola, consigliando percorso alternativo con uscita via Gentile.

Il secondo sinistro, sempre in direzione nord e sempre un tamponamento tra due auto, si è verificato all'altezza dell'uscita 12, Carbonara-Carrassi: in questi casi i veicoli sono stati già rimossi e non si registrano più particolari disagi. Terzo incidente si registra ancora in zona Stanic, in prossimità dell'uscita per il casello autostradale: sul posto è in corso l'intervento della Polizia stradale.