Tamponamento tra due auto sulla SS16: code di veicoli in direzione nord

Un incidente è avvenuto nella mattinata sulla SS16, in direzione nord. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono tamponate all'altezza di San Giorgio. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito nell'impatto, ma l'incidente ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono infatti intervenuti i carabinieri per assistere le operazioni di rimozione dei veicoli dalla carreggiata e di deflusso del traffico, ma si registrano comunque lunghe code di veicoli in direzione nord a partire dallo svincolo per Torre a Mare.