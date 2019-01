Tamponamento a catena in tangenziale: disagi e auto incolonnate in direzione Foggia

Incidente stradale stamattina intorno alle 8, che ha provocato non pochi problemi agli automobilisti che viaggiavano in tangenziale in direzione Foggia. Nei pressi dello svincolo per Poggiofranco, diversi veicoli si sono tamponati. "Sono almeno quattro le auto coinvolte - riferiscono testimoni - con lievi danni ai veicoli".

Incidente che potrebbe aver provocato danni, però, agli occupanti dei veicoli, visto che sul luogo del tamponamento sono intervenuti, oltre agli agenti di polizia stradale, anche i medici del 118 con un'ambulanza. Si segnalano lunghe code di veicoli in direzione nord per le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati.