Tamponamento tra tre vetture sulla Statale 16 vicino Triggiano: code e rallentamenti

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto sulla Statale 16, all'altezza di triggiano, in direzione Nord. lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio. Non ancora chiarita la dinamica, al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto assieme a personale del 118. Non si registrano al momento feriti. Qualche conseguenza per la circolazione stradale che ha subito rallentamenti nei minuti successivi allo scontro.