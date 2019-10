Triplice tamponamento sulla SS16: code chilometriche in direzione sud

Traffico in tilt sulla Strada Statale 16 di Bari, in direzione sud, per uno scontro tra tre vetture, avvenuto intorno alle 18.50. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al triplice tamponamento, avvenuto nei pressi dello svincolo per Carbonara, al chilometro 802. La presenza dei tre veicoli fermi sulla carreggiata ha però provocato lunghe code sul tratto di tangenziale, creando non pochi disagi agli automobilisti.

Non sarebbero gravi le condizioni degli occupanti dei veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per la rimozione delle vetture e per supportare le operazioni di deflusso del traffico. Le vetture incidentate sono state poi spostate intorno alle 19.30, con il traffico che sta lentamente tornando alla normalità.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2019, ore 19.40