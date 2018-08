Maxi tamponamento sulla statale 16: code e traffico rallentato in direzione nord

Traffico rallentato e code sulla tangenziale di Bari, in direzione nord tra San Giorgio e Japigia, per un maxi tamponamento avvenuto dopo le 10.30 che ha coinvolto più mezzi.

Tamponamento tra 4 auto sulla corsia di sorpasso

In particolare, nell'incidente, avvenuto sulla corsia di sorpasso, risultano coinvolte quattro auto. La presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata sta provocando forti rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente, con la formazione di code. Non risultano feriti, ma le ripercussioni sul traffico sono comunque inevitabili. Al momento, infatti, si transita solo su una sola corsia, mentre si lavora per liberare l'altra dai mezzi. Rallentamenti sono segnalati dalla polizia stradale anche nella direzione opposta, a causa di curiosi. Sul posto, oltre agli agenti del Polstrada impegnati nei rilievi del caso, sono presenti anche addetti Anas per la gestione della viabilità.

Primo weekend di controesodo

Oggi sulle strade pugliesi come sull'intera rete stradale nazionale è previsto traffico da 'bollino rosso' per i primi rientri dalle vacanze. Dalle sette di questa mattina è scattato lo stop ai mezzi pesanti che durerà fino alle 22. In Puglia, traffico intenso è previsto proprio sulla statale 16, in direzione nord, e sull'autostrada A14, dove tuttavia al momento la polizia stradale segnala una situazione di traffico regolare.