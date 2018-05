Scontro tra due auto all'altezza di Mungivacca: due feriti, code e rallentamenti sulla Statale 16

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Statale 16, a seguito di un incidente verificatosi attorno alle 8 nelle vicinanze dello svincolo di Mungivacca, in direzione sud. Coinvolte una Peugeot e una Toyota scontratesi per cause non ancora accertate. L'impatto, in base a una prima ricostruzione, ha provocato il ribaltamento di una delle vetture. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale per i primi rilievi assieme alle ambulanze del 118. Due persone sono rimaste ferite. Inevitabili le ripercussioni al traffico, in una giornata, per molti, caratterizzata dal primo assaggio di mare.