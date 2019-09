Scontro sulla statale 16: tamponamento sulla corsia di sorpasso, nessun ferito

Pesanti disagi in serata sulla statale 16, in direzione nord, a causa di un incidente che si è verificato all'altezza delle uscite per via Napoli. Nello scontro - un tamponamento avvenuto sulla corsia di sorpasso - sono rimaste coinvolte due auto.

Non ci sono registrati feriti ma è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto per consentire i rilievi della polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, visto anche l'afflusso di auto legato alla presenza della Fiera. La viabilità è stata poi ripristinata poco dopo le 20.