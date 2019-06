Scontro sulla statale 16: quattro veicoli coinvolti, traffico rallentato in direzione sud

Traffico rallentato sulla statale 16, in direzione sud. A provocare i disagi un incidente, avvenuto sulla prima corsia di marcia, che ha coinvolto quattro veicoli. E' accaduto poco prima dello svincolo per la statale 100, in un tratto in cui il volume di traffico è già solitamente maggiore.

Nello scontro non ci sarebbero stati feriti, ma sono inevitabili le ripercussioni sulla circolazione: nel tratto interessato dall'incidente, il passaggio è ristretto su due corsie. Sul posto, per ripristinare le condizioni di viabilità, la polizia stradale.

(foto di repertorio)