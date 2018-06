Giovinazzo, tamponamento a catena sulla Statale 16: code in direzione nord

Un tamponamento a catena sulla strada statale 16, in direzione Foggia. E' questa la causa delle lunghe code che hanno interessato la tangenziale dalla mattinata. Ancora da accertare le cause che hanno portato i sei veicoli coinvolti nell'incidente a scontrarsi nei pressi dello svincolo per Giovinazzo.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che sta eseguendo le operazioni di rimozione dei veicoli, bloccando temporaneamente la circolazione. Non sembrerebbero esserci feriti gravi tra automobilisti e passeggeri.