Incidente in Tangenziale, tamponamento a Santa Caterina: traffico in tilt

Traffico in tilt questo pomeriggio sulla Tangenziale di Bari, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per Santa Caterina, in direzione nord: un tamponamento tra due vetture non ha provocato feriti ma disagi alla circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.

Forti rallentamenti si registrano anche in direzione sud, tra gli svincoli per il quartiere Stanic e via Amendola

