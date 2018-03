Tamponamento a catena in tangenziale: traffico in tilt in direzione sud

Tamponamento a catena questa mattina in tangenziale a Bari. A scontrarsi all'altezza di Palese, in direzione sud, tre auto, forse per l'asfalto reso scivoloso dalla forte pioggia che ha imperversato sulla provincia barese dall'alba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando San Paolo, che hanno fatto defluire il traffico in transito sulla strada statale 16. Non sembrerebbero essere in condizioni gravi gli autisti dei veicoli coinvolti.

A causa del tamponamento si registrano comunque lunghe code di veicoli in direzione sud.