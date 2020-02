Scontro fra tir sulla SS16 alle porte di Bari, code chilometriche in direzione nord

Tamponamento tra mezzi pesanti sulla Strada Statale 16 di Bari. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 in direzione Foggia: i due tir si sono scontrati all'altezza dello svincolo per Torre a Mare, sembrerebbe senza gravi danni per i conducenti. Uno dei due mezzi, in particolare, nell'impatto si è fortemente danneggiato nella parte anteriore.

Sul posto è intervenuta polizia stradale e un'ambulanza del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente. Pesanti disagi per la circolazione, con code chilometriche in direzione nord.