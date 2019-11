Incidente alle porte di Bari: tamponamento tra quattro auto in via Buozzi, code e rallentamenti

Un incidente sta provocando code e rallentamenti in via Bruno Buozzi, alle porte di Bari, all'altezza di strada Messenape, in direzione Modugno, nei pressi dello svincolo per la statale 16.

Nello scontro - un tamponamento - sono rimaste coinvolte quattro auto. Non si sa al momento se vi siano persone ferite. Sul posto sono impegnate pattuglie della Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.