Investito mentre attraversa la Tangenziale: un morto. Traffico bloccato sulla Statale 16

Un uomo è morto, questa mattina, dopo essere stato investito da un autocarro mentre cercava di attraversare la Tangenziale di Bari. L'episodio si è verificato in direzione nord, tra le uscite per Santa Fara e Santa Caterina. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri e personale dell'Anas.

Traffico paralizzato sulla statale 16

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si segnalano rallentamenti e code fino allo svincolo per Carrassi e corso Alcide De Gasperi. La statale 16 è bloccata in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni per gli automobilisti.

