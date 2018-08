Violento scontro tra due auto sulla Bitritto-Bari: donna ferita, traffico in tilt

Una donna è rimasta ferita a seguito di uno violento scontro tra due auto avvenuto sulla Statale 236, all'altezza di Bitritto, in direzione el capoluogo pugliese. L'incidente si è verificato in mattinata. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri. Una delle auto si è ribaltata terminando la sua corsa accanto alle barriere protettive che dividono i due sensi di marcia. Il traffico verso il capoluogo ne ha risentito pesantemente, in una giornata che per molto è coincisa con il rientro al lavoro dopo le vacanze: registrati, infatti, code e rallentamenti.