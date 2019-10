Incidente in Tangenziale all'altezza di Santa Fara: traffico in tilt e code fino per chilometri

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, per un incidente avvenuto in direzione nord, all'altezza di Santa Fara. Ancora da chiarire con esattezza l'accaduto.

>>> AGGIORNAMENTI: Morto un uomo, travolto mentre cercava di attraversare la statale <<<

Inevitabili le conseguenze sul traffico in un orario di punta per i pendolari: rallentamenti si segnalano fino allo svincolo per Carrassi - corso Alcide De Gasperi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi.