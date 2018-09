Scontro tra tre auto sulla statale 16: code e rallentamenti fino a Japigia. Traffico in tilt per il rientro

Code e rallentamenti resgistrati in Tangenziale e sulla Statale 16 per la domenica finale di rientro dall'esodo estivo. A complicare il quadro, in particolare, un tamponamento tra tre auto all'altezza di San Giorgio, in direzione sud. Non si registrano, al momento, feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. La coda, dopo l'incidente, ha raggiunto anche l'uscita di via Gentile per Japigia. Prima dell'incidente, segnalati incolonnamenti e traffico sostenuto in entrambe le direzioni, tra chi sta completamndo le ferie e coloro che hanno deciso di passare un'ultima domenica in spiaggia.