Moto sbanda e finisce contro il guardrail: muore 42enne a Terlizzi

Un motociclista è morto questa mattina in un incidente avvenuto alla periferia di Terlizzi. Per cause ancora da accertare, il mezzo che conduceva ha sbandato, schiantandosi contro il guardrail del sovrappasso di viale dei Lilium.

Inutili i soccorsi per la vittima, un 42enne originario di Ruvo. L'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Terlizzi, e il traffico è stato deviato per due ore, per consentire le operazioni.