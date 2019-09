Tir a fuoco sull'autostrada A14: traffico bloccato tra Bitonto e Bari, 2 km di coda

Un tir è andato a fuoco, questa mattina, sul tratto dell'autostrada A14 tra Bitonto e Bari Nord, in direzione Taranto: il traffico è stato momentanemente chiuso, come spiega Autostrade per l'Italia. Si registrano circa 2 km di coda verso sud, con uscita obbligatoria a Bitonto. Da chiarire le cause dell'incendio sul mezzo pesante che trasportava carta igienica. Sul posto sono giunti personale di Autostrade, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso. Autostrade per l'Italia consiglia di seguire le indicazioni per la Ss16 verso Bari, percorrenzo la Tangenziale del capoluogo fino all'uscita 10B e di rientrare sull'A14 dal casello Bari Sud.