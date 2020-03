Incidente nel quartiere San Paolo di Bari, tir si ribalta su svincolo per la Statale 16

Un tir si è ribaltato, nel primo pomeriggio, sullo svincolo per la Statale 16 nel quartiere San Paolo di Bari. Il veicolo era in direzione nord, quando, per cause non ancora accertate, si è ribaltato. Non si segnalano, al momento, feriti.

Sul posto è giunta la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.

(Foto Polizia Locale)