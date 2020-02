Incidente sulla provinciale 231 alle porte di Bari, traffico e rallentamenti anche in tangenziale

Mattinata 'nera' per il traffico sulle principali arterie di accesso alla città. Rallentamenti sono segnalati dalla Polizia locale in diversi punti, tra provinciale 231 e tangenziale.

Sulla ex statale 98 a creare gli ingorghi è un incidente che si è verificato in direzione Bari, all'ingresso della città, in prossimità dell'innesto con la statale 16: è consigliata l'uscita Stadio San Nicola per poi procedere verso Carbonara.

Rallentamenti sono segnalati anche sulla statale 16, in direzione nord, allo svincolo per Picone-Policlinico e in direzione sud allo svincolo per la statale 100.

