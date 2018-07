Tamponamento sulla Statale 16 tra Japigia e Torre a Mare: traffico in tilt e code in Tangenziale

Traffico in tilt, quasta mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un tamponamento avvenuto nelle vicinanze dell'Hotel Majestic, dopo gli svincoli del quartiere Japigia, in direzione Sud. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto che ha provocato alcuni feriti lievi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori del 118. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione verso le località di mare, in un giornata caratterizzata anche dai trasferimenti di chi sta trascorrendo le ferie estive. Registrate code di km in Tangenziale, già dallo svincolo per la 100.