Perde il controllo dell'auto, finisce contro muretto a secco e si ribalta: ferita una donna

Grave incidente questa mattina, poco dopo le 7.30, sulla provinciale che collega Turi a Gioia del Colle. Una donna alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muretto a secco per poi ribaltarsi.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto si è reso necessario l'intervento, oltre che del 118, dei vigili del fuoco. La donna, secondo prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

(Fonte foto Vivilastrada.it)