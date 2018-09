Schianto sulla provinciale Sammichele-Turi: due feriti

Scontro tra auto questa mattina sulla provinciale 132 che collega Sammichele e Turi. Due persone sono rimaste ferite, e sono state trasportate in codice rosso in ospedale dalle ambulanze del 118. Una terza persona sarebbe rimasta ferita in maniera lieve.

Ancora da accertare la dinamica che ha portato all'impatto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.