Incidente all'alba a Bari: ubriaca alla guida, abbatte spartitraffico in via Oberdan e finisce sulla biglietteria della stazione

Alla guida in stato d'ebrezza, abbatte la segnaletica spartitraffico vicino al passaggio a livello, e finisce la corsa contro la biglietteria della fermata Fse, in via Oberdan.

L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 5, in corrispondenza del passaggio a livello delle Ferrovie Sud Est. Oltre alla conducente, altre due persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. La donna è risultata positiva all'alcotest.