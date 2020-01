Uccio De Santis dall'ospedale dopo l'incidente di Capodanno: "Strafelice di poterlo ancora raccontare"

"In tanti mi avete scritto preoccupati per l’incidente che ho avuto nel pomeriggio. Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere .. ringrazio il signore che mi vuole ancora in vita .. ringrazio tutti voi che mi volete bene": è un Uccio De Santis un po' malconcio ma in buone condizioni a raccontare il grave incidente che ieri pomeriggio, attorno alle 17, lo ha visto coinvolto mentre percorreva la strada provinciale tra Bitritto e Bari, nelle vicinanze dello stadio San Nicola. Lo schianto ha riguardato anche un'altra auto: il giovane occupante della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

De Santis ha poi postato un rassicurante messaggio sui social: "Chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo ( erano davvero tanti ) - ha scritto su Facebook - e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte. Ne avrò per un po’ ma sono strafelice di poterlo raccontare ... un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020" è l'augurio di Uccio, scampato a conseguenze ben peggiori, a giudicare dalle condizioni dell'auto dopo l'incidente.